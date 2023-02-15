7.6'lık deprem Elbistan'ı böyle vurdu; toz bulutu gökyüzünü kapladı

6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin olduğu anda çekilen görüntüler, dehşete düşürdü. İlçenin yüksek kesiminde bulunan Kızılcaoba mevkiinden çekilen görüntülerde, depremin başlamasıyla beraber binaların çöktüğü ve gökyüzünü toz bulutu kapladığı görüldü.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların çığlık attığı ve bir çocuğun da, "Çok kötü oluyor" diye bağırması duyuldu.

Ali Göç - Enderhan Öz - Onur Erden-Halil İbrahim Varlı



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