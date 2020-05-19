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770 yıllık köprüde havai fişek gösterisi

770 yıllık köprüde havai fişek gösterisi
770 yıllık köprüde havai fişek gösterisi

Tokat’ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 770 yıllık tarihi köprüde havai fişek gösterisi yapıldı.

770 yıllık köprüde havai fişek gösterisi - Foto Galeri

Yeşilırmak üzerinde bulunan 770 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında görsel şölene tanıklık etti. Yaya trafiğine kapatılan köprüde Tokat Belediyesi ekipleri tarafından havai fişekler ateşlendi.

Gökyüzünde oluşan görsel şöleni vatandaşlar ırmak kenarında izleme imkanı buldu. Birçok vatandaş ise havai fişek gösterilerini evinin camından ve balkonundan izledi. Yaklaşık 5 dakika süren havai fişek gösterilerinin ardından vatandaşlar Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda düzenlenen araç konvoyuna katıldı.

Nurhan İçmez

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