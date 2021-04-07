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78 tırtıl ip gibi dizildi, görenler 'yılan' zannetti

78 tırtıl ip gibi dizildi, görenler 'yılan' zannetti
78 tırtıl ip gibi dizildi, görenler 'yılan' zannetti

Adıyaman’da ip gibi dizilen 78 adet çam keseböceğini (tırtıl) görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

78 tırtıl ip gibi dizildi, görenler 'yılan' zannetti - Foto Galeri

Adıyaman'da bir okulun bahçesinde ilk fark edildiğinde yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılan sanılan sıralı tırtıllar görenleri şaşkına çevirdi. Tırtılların sıralı ve düzenli yolculuğu görenleri şaşırttı. Vatandaşlar sıralı tırtılları tek tek saydı. Vatandaşlar, tırtılların tamamının tek bir parça gibi sıralı dizilmesinin, böcek yiyen kuşların saldırısından korunmak için olduğunu dile getirildi.

Çam ağaçları üzerindeki beyaz pamuksu tırtıl keseleriyle kendini belli eden çam keseböceklerinin bir kelebek türü olduğu, tırtılların orman zararlısı bir böcek olduğu biliniyor.

Ahmet Arslantaş
 

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