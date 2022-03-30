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78 yaşındaki tatilci termal pansiyonun küvetinde ölü bulundu

78 yaşındaki tatilci termal pansiyonun küvetinde ölü bulundu
78 yaşındaki tatilci termal pansiyonun küvetinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir termal pansiyonda konaklayan 78 yaşındaki yerli turist, işletmeci tarafından odasındaki küvette ölü bulundu.

Olay, sabaha karşı Pamukkale ilçesine bağlı kaplıcaları dünyaca ünlü Karahayıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, haftada 1 gün tatil yapmak için termal pansiyonda konaklayan Osman Gündoğan (78), sabaha karşı saat 06.00 sıralarında kendisinden bir süre haber alamayan pansiyon işletmeci tarafından odadaki küvette ölü olarak bulundu.

Osman Gündoğan'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk çalışmanın ardından, ölüm nedeninin tespit edilmesi için PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Atilla Özer
 

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