78 yaşındaki vatandaş sele kapıldı

Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra yer yer sel felaketlerine de sebep oluyor. Bu doğrultuda Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesinde meydana gelen sel felaketinde sulara kapılan ve bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki Sami Özkül için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Öte yandan, sağanak yağış sebebiyle meydana gelen sel felaketinde birçok dere taştı, köprüler hasar gördü, bazı mahalleleri su bastı. İlçe genelinde bulunan çoğu ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Ali Yıldırım