786 yıllık tarihi hamam satışa sunuldu

Kayseri'de bulunan hamamlar içerisinde en eskisi olan Hunat Hatun Hamamı, Hunat Külliyesi'nin içerisinde yer alıyor. 1237 yılında 1. Alaeddin Keykubad'ın karısı Mahperi Hunad Hatun tarafından yaptırılan ve günümüze kadar ayakta duran hamamı sahipleri 31 milyon 500 bin TL'ye satışa sunarken, vatandaşlar hamamın kapatılma ihtimaline binaen satışa sunulmasına tepki gösterdi. Hunat Hamamı'nın devlete ya da vakıfa ait olduğunu bildiğini söyleyen Yalçın Yücedağ, “Ben normalde Hunat Hamamı'nın devletin ya da bir vakfın olduğunu biliyordum. Bir şahsa ait olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Satılması çok enteresan bir durum Yani bence ya vakıflarda ya da devlete ait olması gerekiyor. Satılması hiç hoş değil. Devlete ait olması gereken yerlerin daha önceden satılmış olması ya da şu an satılıyor olması hiç hoş değil. Yüzyıllardır var olan bir hamın bu şekilde satılması bence hiç hoş bir şey değil. Ben hamamın vakıf ya da devletin olduğunu biliyordum. Şu an sizden özel kişilere ait olduğunu duydum. Enteresan ve üzücü bir durum” şeklinde konuştu.

Hunat Hatun Hamamı'nın satılmasını uygun görmediğini söyleyen Haten Demirci ise “Hunat Hamamı'nı biliyorum. Hunat Hamamı'nın bir vakıfa ait olduğunu biliyordum. Oranın satılmasını da bir vatandaş olarak uygun görmüyorum. Bu yapı millete ve devlete ait tarihi bir yer. Yani satılacak olmasına şaşırdım” diye konuştu.

Mükremin Kaya - Eren Kan

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