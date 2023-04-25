79 gündür tedavisi devam eden depremzede, önce sağlığına sonra kızına kavuşmak istiyor

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlere Kahramanmaraş'ta yakalanan ve evlerinin çökmesi sonucu enkaz altından 15 saat kurtarılan 29 yaşındaki Elif Nur Özen'in tedavisi Kayseri Şehir Hastanesinde sürüyor. Deprem günü aynı evde kaldıkları eşi, oğlu, annesi ve ağabeyini kaybeden Özen'in tek tesellisi ise enkazdan burnu bile kanamadan çıkarılan kızı oldu. Tedavisi bir an önce tamamlanmasıyla kızına kavuşmak için gün sayan Özen, deprem anında yaşadıklarını anlatarak, “Deprem gece oldu. Ben, Maraş merkezde oturuyorum. Bir anda ev sallanmaya başladı ve anında bizim evimiz yıkıldı. Eşim ve ben, oğlum, annem ve ağabeyim enkazın altında kaldık. Bir tek kızım boşluğa düşerek, çıktı. Ben 15, eşim 16 saat sonra enkazdan çıkarıldık. Eşim hastaneye kaldırıldıktan 1 saat sonra vefat etti. Bir hafta sonrada oğlumu, annemi ve ağabeyimi enkazdan cansız şekilde çıkardılar. Bayağı kötüydü ve aşırı kayıp oldu. Kızım çok şükür iyi, onda bir çizik bile yok. Burada tedavi ediyor. Ameliyatlarım oldu. Doktor bey çok güzel ilgileniyor. Bacağımda sıkıntı vardı ama bacağımı kurtardı. Hepsi çok iyi ilgileniyorlar. Sadece 1 gün Maraş'ta kaldım. Ardından buraya geldim ve o günden beri buradayım. Uzun süredir burada kaldığım için bunalıyorum ama burada benimle çok güzel ilgileniyorlar. İnşallah en kısa zamanda iyi olup çıkarım” ifadelerini kullandı.

“Deprem felaket oldu” diyen Özen, “Dünyada büyük bir yıkım gibi oldu. Ben Malatyalıyım, orada da büyük bir yıkım oldu, kaybımız var. Oralar da eskisi gibi değil. Şehirlerimiz hep gitti. Aynı şekilde gelebilirler mi bilemiyoruz. Hatıralarımı özledim. İnsan evladıyla beraber olmak istiyor. Kızımın yanına gitmek istiyorum, onu çok özledim. Buraya geliyor, bayramda da buradaydı ama insan yine de istiyor” diye konuştu. Babaannesi ile beraber kalan kızına seslenen Özen, “Kızım, seni çok seviyorum. En kısa zamanda yanına geleceğim” şeklinde konuştu.

Ali Göç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.