79 yaşındaki usta dükkanını açmanın mutluluğunu yaşadı

İlçenin en yaşlı bakırcı ustası olan 79 yaşındaki Mustafa Sallı, 60 gündür kapalı olan dükkanını ikinci kez açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Dualarla dükkanını açan Sallı, “20 yıl önce gırtlak kanserinden ameliyat oldum. Yinede mesleğimi devam ettirdim. Ameliyat süresi sonunda 11 gün dükkanım kapalı kaldı. Hastaneden taburcu olur olmaz tekrar dükkanımı açtım. Şimdiye kadar böyle bir hastalık görmedim. Allah'tan geldi bu hastalık. Sadece Sandıklı değil, Türkiye'de, dünyada var. Takdiri ilahi. İzin verilir verilmez dükkanıma koştum geldim. Dükkanımı çok seviyorum. Açar açmaz yaptığım alemleri boyadım” dedi.

1960 yılında Sandıklı Bakırcılar Çarşısı'na geldiklerini ve o yıllarda 36 bakırcının olduğunu belirten Sallı, “Ustalarımızın hepsi gitti. En yaşlı ben kaldım. Bende yaptığım alemleri Türkiye'nin her tarafına gönderiyorum. Yurt dışında Almanya, Türk Cumhuriyetlerine gönderdim. 10 yaşında bu mesleğe girdim ve 69 yıldır bu mesleği yapıyorum. 1960 yılından bu yana bu dükkan açık. Daha önce abilerim ile birlikte 3 dükkanımız vardı.Teknoloji ile birlikte bizim mesleğimizde kayboluyor. Eskiden bakırdan mutfak eşyaları yapıyorduk. Nisan - Mayıs aylarında da köylere kalay yapmaya gidiyorduk. O işlerde artık bitti. Teknoloji ile birlikte krom, alüminyum gibi ürünler çıktı. Bizde alem yapmaya döndük. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle evden çıkamamak ve çalışmamak beni çok üzdü. Evden çıkmamak şahsıma çok zor geldi. Çünkü yıllardır çalışıyorum. Tabi ki uygulanan tedbirler bizim sağlığımız için önemli. Sağlımız için de evde kalmamız önemli, sadece Türkiye değil, Dünya sokağa çıkmıyor” dedi.

Ali Bayar

