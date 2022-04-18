7'nci Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Günleri başlıyor

7'nci Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Günleri, Beykent Üniversitesi ve Doğuş Üniversitesi iş birliğinde Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenleniyor. Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Küçükçekmece Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen 7'nci PDR Günleri'ne İstanbul genelinde görev yapan psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler katılacak.

Etkinlikte konuşma yapacak isimler ise şu şekilde:

“Prof. Dr. Bilge Uzun-Mindfulness Becerilerinin Psikolojik Danışmada Kullanımı, Psikoterapist/Psikolojik Performans Danışmanı Mustafa Aydın-Sporun Hayatımızdaki Psikolojik Etkileri, Prof. Dr. Oytun Erbaş-Otizm, Disleksi-Öğrenme Güçlüğünün Beyin Mekanizmaları, Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz-Kendine İyi Davranmanın Psikolojisi: Öz-Anlayış, Psikiyatrist/Psikoterapist Dr. İbrahim Bilgen-Kabul ve Adanmışlık Terapisi Gözü ile Psikopatololoji, Psikiyatrist/Psikoterapist Dr. Onur Okan Demirci-Metaverse Dünyası ve Psikolojinin Geleceği, Prof. Dr. Uğur Batı-Sen Hiç İlham Perisi Gördün Mü?"