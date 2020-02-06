“8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği” konseri

Klasik müzikle ilgilenen ve bir müzik aleti çalan genç müzisyenlere kendilerini tanıtmak, performanslarını sergilemek ve sahne deneyimi yaşatmak için uygun bir ortam oluşturmak amacı ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında yarışma şeklinde düzenlenen etkinlik kapsamında dereceye giren 11 öğrenci yaylı, üflemeli ve telli enstrümanlardan oluşan bir performans sergiledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, yüzden fazla çocuğun başvuru yaptığı yarışmada, Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyelerinden oluşan jüri tarafından seçilen 11 genç müzisyen, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'te karma konser verdi. Konserde keman, flüt ve gitar dinletisi yapıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren genç müzisyenlere Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde belli dönemlerde ücretsiz eğitim hakkı verildi. Mansiyon ödülü olarak ise Yakın Doğu Üniversitesi müzelerine 6 ay ücretsiz giriş hakkı verildi.

Konserde performans sergileyen çocuklara ayrıca Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı tarafından plaket takdim edildi.

Prof. Dr. Meriçli: “Geleceğin Sanatçıları Yetişiyor…”

Konser gecesinde bir konuşma yapan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, çocuklar için yapılan her güzel etkinliğin yeni güzellikler doğurduğunu dile getirerek, bunun en güzel örneğinin sahne alan genç müzisyenlerin performans sergilemesi olduğunu dile getirdi.

Birbirinden yetenekli sanatçı çocukları programlarına ücretsiz katılmalarını sağlayarak ödüllendirmenin mutluluğunu paylaştığını ifade eden Filiz Meriçli, çocuklarımızı bilim teknoloji mühendislik sanat ve matematik atölyeleri ile geleceğe hazırlayan deneyerek, eğlenerek, öğrenecekleri ve kendileri keşfedeceklerdi programlara tüm çocukları beklediklerini dile getirdi.

