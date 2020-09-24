8-5 mesaisinden bıktı, 4000'den fazla kursiyerin hayatına dokundu!

Genç yaşına birçok başarı sığdıran Otlu, mesaili çalıştığı süre boyunca özgürlüğün bedelini çok düşündüğünü ve kendi işini yaparak zamanını yönetmenin ne demek olduğunu tecrübe ettiğini aktarıyor. E-ticaret hayatına başladığında insanların bu konudaki bilincini değiştirmek için her gün daha fazla hırsla çalışarak finansal özgürlüğüne kavuşturduğu danışanlarını motive ediyor.

‘İnsanların e-ticaret algısını değiştirmek istiyorum!'

En yeni çalışması Sermayesiz E-ticaret Projesi'ni geliştirme nedeninin ise fazla riskli bulunan ve yüklü sermaye gerektirdiği düşünülen e-ticaret algısının tamamen değiştirmeyi istemesi olduğunu söylüyor.

Bu projenin farkını şu sözleriyle aktarıyor;

‘Bir girişimci adayının taşıyabileceği korkuları çok iyi tanıyorum ve bu nedenle bu projeyi geliştirirken sermayesi olmayan da e-ticaret yapabilsin diye her detayı düşündüm. Kişi Sermayesiz E-ticaret Projesi'ne dahil olduğunda istediği alan adı ile içerisinde ürün olan bir e-ticaret sitesi veriyoruz.

Eğitimin içeriğinde de bütün eğitim detaylarını düşündük, dijital pazarlama, Instagram'da butik oluşturma, müşteri iletişimi, doğrudan satış eğitimi, siteye ve Instagram butiğine organik trafik çekme gibi birçok eğitim videosu ile online mağazalarını nasıl yöneteceklerini öğretiyoruz.

Mağaza sahibi sadece satış yapıyor, arkadaki koşturmayla biz ilgileniyoruz. Böylece gün içinde farklı bir iş yapıyorken bile sistem tamamen otomatik bir şekilde çalışmaya devam ediyor.'

Bu sektörde iki kitap yazan, iki şirket yöneten, 5 başarılı e-ticaret mağazası ve birçok projede yatırımları bulunan Otlu, Türkiye'de e-ticaret hacmini geliştirerek ülke ekonomisine de katkıda bulunmak isteğini sözlerine ekliyor. 2021 yılında projesini geliştirirken eklenecek yeni e-ihracat eğitimi ile girişimcilerin küresel pazarda markalaşmalarını hedeflediklerini açıklıyor.