8 bin göçmen 17 gündür tampon bölgede

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik krizler nedeniyle umut yolculuğuna çıkan binlerce göçmen, Türkiye ile Yunanistan arasında 200 kilometrelik doğal sınır oluşturan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye devam ediyor. Nehir hattını tercih etmeyen yaklaşık 8 bin göçmenin ise Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede 17. gününde bekleyişleri sürdürüyor. göçmenlere Edirne Valiliğinin koordinasyonunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 öğün yemek ve erzak yardımı yapılıyor. Yunanistan güvenlik güçleri tarafından zaman zaman sert ve orantısız müdahalelerle karşılaşan yüzlerce göçmene bölgede kurulan sahra hastanelerinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından anında müdahale ediliyor.

3 göçmen hayatını kaybetmişti

Yunanistan askerlerinin göçmenlere orantısız müdahalesi sonucu 3 göçmen hayatını kaybetmişti. Olaylarda 200'ün üzerinde göçmen yaralanırken, bir kısmının tedavilerinin hastanelerde devam ettiği belirtiliyor.

Hava sıcaklığının 7 derece olduğu kentte yaşanan sağanak yağış ise, ‘umut' yolculuklarında bekleyişlerinin 17. gününe giren göçmenlerin şartlarını daha da zorlaştırdı.

Koray Ustabaşı