8. Eurasia Rail kapılarını açtı

Bu yıl Katar, Almanya, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya gibi ülkelerden yerli ve yabancı profesyonel alıcıların buluşacağı Eurasia Rail 2019, kapılarını Fuar İzmir'de açtı. ITE Turkey bünyesinde organize edilen ve 8. kez düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail'e bu yıl ilk kez İzmir ev sahipliği yapıyor.

Demiryolu sektöründeki son gelişmelerin konuşulduğu ve karar vericilerin uluslararası buluşma platformu olarak ön plana çıkan fuar, bu yıl da sektör devlerini ve profesyonel ziyaretçileri tek çatı altında topluyor. 2011'den beri Avrasya bölgesinde sektörün nabzını tutmanın yanı sıra mevcut ilişkilere ve yeni iş birliklerine açılan kapı olmaya devam ediyor. Fuarda yer alacak katılımcılar hem alım heyeti programı ile yeni iş birliklerine imza atma şansını elde ederken hem de fuar boyunca işlenecek konferans konuları ile sektör hakkında bilgi sahibi olacak.

"Birçok farklı ülkeyi bir araya getirme imkanını sunacağız"

Küresel demiryolu endüstrisine dair yaşanan son gelişmelerin de masaya yatırılacağı 8. Eurasia Rail'in açılış töreninde konuşan ITE Turkey Genel Müdürü Kemal Ülgen, "2011 yılından beri Avrasya Bölgesinde sektörün nabzını tutmakla kalmayıp yeni iş ve işbirliklerine imkan sunan organizasyonumuzda yurt dışı alım heyetleri programı ile birçok farklı ülkeyi bir araya getirme imkanını sunacağız. Bu buluşmada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Katar, Almanya, Cezayir, Çekya, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya'nın satın alma heyetlerini ağırlayacağız. Uluslararası iş geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra fuar katılımcısı firmalar ise 3 gün boyunca dünyanın birçok ülkesinden gelen profesyonel ziyaretçiler ile görüşmeler yapabilecekler. Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında yürüttüğümüz tanıtım faaliyetlerinin ve yüksek standartta hizmet anlayışımızın Eurasia Rail'in başarısındaki en önemli etmenler olduğuna inanıyoruz” dedi.

“Türkiye nüfusunun yüzde 40'ına yüksek hızlı tren hizmeti sunuyoruz”

Demiryollarının modern yaşamın olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, “Ülkelerin kültürel ve sosyal gelişimine destek olan demiryolları baş döndürücü şekilde gelişmeye devam ediyor. Demiryollarına Avrupa ve doğu ülkeleri başta olmak üzere son yıllarda büyük yatırımlar yapılıyor. Ülkemizde ise son 16 yıl içerisinde gerçekleşen yatırımlar ile büyük değişim olduğunu görüyoruz. Türk demiryolları sektöründe bugüne kadar 126 milyon TL yatırım yapıldı. Bugün itibariyle Türkiye nüfusunun yüzde 40'ına yüksek hızlı tren hizmeti sunuyoruz. Fuarın Türkiye'nin incisi İzmir'de yapılması bizim için ayrı bir önem taşıyor. TCDD olarak vizyon ve misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye, ülkemize yeni ulaşım imkanları sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hafif raylı sistemlerle kent ulaşımında kolaylık hedeflediklerini kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “En büyük arzumuz giderek küreselleşen fakat bir yandan da küçülen bir dünyada çok yoğun bir ulaşım ağını mümkün kılmak. Tarih boyunca bu coğrafyada batı ile doğu arasında yürek olma vazifesini üstlenmiş olan İzmir'in bundan sonrası için de aynı istikrarı sürdürmesini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yerli markalarımızın sayısının artması çok önemli”

Demiryollarının dünden bugüne çok mesafe kat edip ilerlediğini anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun da “Hep birlikte sektör içerisinde yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. 2011 yılında Ankara'da gerçekleşen Eurasia Rail'de yerli katılımı yüzde 40 iken bu yıl yüzde 60'lara ulaşmış durumda. Yerli markalarımızın sayısının artması çok önemli. Demiryolları bizim hükümet politikamız oldu. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı 527 milyarlık yatırım yaptı ve bu yatırımın 126 milyar lirası demir yollarına ayrıldı. Hedef büyüterek ilerlemek, sektör içinde gerçekleşen çalışmaların artması ticaretin farklılaşmasına, karlılık oranının artmasına ve ülkemizin kalkınmasına neden olacak. Hep birlikte güzel yarınlar için çalışıyoruz. Fuarın bugün olduğu gibi yarınlarda da ufkumuzu açacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Fuarın daha önceki versiyonlarını İstanbul'da düzenlediklerini ancak bu yıl İzmir'i tercih ettiklerini kaydeden ITE Turkey Nakliye ve Lojistik Grup Direktörü Semi Benbanaste, “İzmir, demiryolu açısından çok önemli bir şehir. 2023 yılına kadar önemli yatırımlar yapılacak bu yönde. Tarihte ilk demiryolu İzmir'de yapılmıştı. İzmir'in stratejik önemi tarihte olduğu gibi bugün de devam ediyor. Fuar süresince 15-16 bin ziyaretçi bekliyoruz. İlk gün itibariyle önceki fuarın ilk gününden daha fazla bir yoğunluk olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Önemli oturumlar düzenlenecek

Eurasia Rail'de bu yıl küresel demiryolu endüstrisinde uygulanan en trend teknolojiler ve sektörde gerçekleşen yatırımlar değerlendirilecek. 20'den fazla oturumda 50'den fazla uzman konuşmacı sektörde yaşanan gelişmeler hakkındaki en güncel bilgileri paylaşacak. Fuarda öne çıkan bazı oturumlar ise “Demiryollarımızın Bugünü, Geleceği ve Ekonomi Beklentileri”, “Raylı Sistemlerde Güvenlik”, “Kent İçi Raylı Sistemlerde Yerlileştirme ve Yatırımlar” ve “Mega Proje Vaka Çalışması: Raylı Sistemler İçin Ülkemizde Oluşturulacak Ar-Ge Merkezi” olacak.

Ayrıca moderatörlüğünü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdür Vekili Necdet Sümbül'ün gerçekleştireceği “3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli” panelinde mega proje vaka çalışmaları ile altyapı ve tasarım, veri kullanımı, iş birliği yönetimi, karşılaşılan zorluklar ve öğrenilen dersler arasındaki ilişki tartışılacak.

Ali Gözeten - Halil Karahan