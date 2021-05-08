8 gün sonra pazarlar açıldı vatandaşlar akın etti

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı. Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından pazarcılar sabah saatlerinde tezgahlarını açarak satışa başladı. Bursa'nın 17 ilçesinde 125 pazarda kurulan tezgahlar doldu taştı. 8 gündür evden çıkmayan sadece marketten alışveriş yapan vatandaşlar da pazarlara akın etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu ve yetkililer, açılan pazarlarda denetim yaptı. HES kodu, ateş ve maske kontrolüyle alınınca bazı pazarlarda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşların çoğu pazarların açılmasının mutlulukla karşılarken, kimi ise fiyatların yüksek olmasından yakındı.

Pazarlarda yine yer almaktan duydukları mutluluğu dile getiren Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, marketlerin fiyat oyununa tepki gösterdi. Aksu, “Bizler vatandaşlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onlar için en taze ve güzel meyvesinden sebzesine kadar seçerek alıyoruz. Ancak bizim kapalı olduğumuz bu bir haftada marketlerde 12 lira olan domatesi, pazarların açıldığı gün 5 liraya düşürebiliyor. Madem bu domatesi 5 liraya düşürebiliyorsan, niye pazarların kapalı olduğu günde o fiyata indirmiyorsun. Salatalık 6-7 liradan satılırken, bugün 2 liradan nasıl satabiliyorsunuz. Bu marketler halkını hiç düşünmüyor” diye konuştu.

Pazarcının sahtekar konumunun hallerden kaynaklandığını ifade eden Aksu, “Günübirlik açılışlarda hallerde ürünler bir gün önce 3 lirayken, talep arza göre, bir gün sonra 2 katına çıkabiliyor. Bu da bizi zor durumda bırakıyor. Biz önümüzdeki günlerde eğer pazarlarımız yine bu şekilde açılacak olursa, biz pazarları açmayı düşünmüyoruz. Önümüzdeki hafta açılacak Pazarlar, bayramın üçüncü gününe denk geliyor. Kimse bayramda ürün toplamaz, kimse bayramda pazara çıkıp alışveriş yapmaz. Biz bayramdan önce pazarların tekrar açılmasını ancak 2 veya 3 gün olmasını istiyoruz” dedi.

İstanbul'un pek çok yerinde pazarlar sabahın erken saatlerinde kurulmaya başladı

Avcılar'da bulunan Çarşamba Semt Pazarı'nda sınırlı sayıda esnaf, sabahın etken saatlerinde tezgahını açmaya hazırlandı.

Pazarların açılması kararından mutlu olan Pazarcı Recep Erkılıç, “Buranın açılacağını son 1-2 gün önce öğrendik. Belediyeden mesaj geldi bize. Biz de pazarımız olmadığı için burayı bugün tercih ettik. Diğer cumartesi pazarı olan arkadaşlarımız kendi pazarlarında açtığı için biraz boşluk var pazarda bugün. Bu sebze meyvenin tam üretim zamanı. Malın bol olduğu bir zaman. Bol olduğu zamanda tüketilmediği zaman yazık günah çöpe gidiyor. O yüzden pazarın açılması normal. Kısıtlama da olsa açık hava sonuçta, 3 saat de olsa 5 saatte olsa çalışılır. Bugün pazarcıların hepsi buraya gelmiyor, buranın kurulma günü çarşamba; bugün de cumartesi olduğu için esnaflar dağıldı. Her gün bir pazarı olan değişik pazarlara gidiyor. Zabıtaların kısıtlaması şöyle: 3 metre mesafe bırakmamızı istediler. Maskemizi, eldivenimizi takmamızı istediler. Onlar da hem bize hem halka yardımcı olmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Kırıkkale'de günler sonra semt pazarlarına akın eden vatandaşlar alışveriş yaptı

Kırıkkale'de de korona virüs tedbirleri alınarak 9 semt pazarı kuruldu. Pazar alanlarına giden yolları kapatan polis, araç geçişine izin verilmedi. Yaş sebze-meyve ve fide ihtiyaçlarının temini için ikametlerine en yakın pazaryerine giden vatandaşlar, girişte "HES kodu" kontrolünden geçti. İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin yanı sıra polis ve zabıta ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Oluşan yoğunluk karşısında denetimlerini sıklaştıran ekipler, esnaf ve vatandaşların maske ve mesafe konusuna duyarlı olmalarını istedi. Hoparlörlerden de sık sık uyarılar yapıldı.

Ankara'da da semt pazarları açıldı, esnaf ilgiden memnun

Ankara Keçiören'de kurulan pazarda büyük yoğunluğun yaşanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Vatandaşların maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması için sık sık uyarılarda bulunuldu. Tezgahlarda sadece yaş meyve sebze ve fide satışlarına izin verilirken, esnaf ise 5 metre aralıklarla konumlandırıldı.

Pazarcı esnafı alınan bu karardan dolayı mutlu olduklarını belirterek, pandemi kurallarına riayet edildiğini ifade etti. Semt pazarlarının kapalı olmasından dolayı marketlerde fiyatların arttığını da bildiren esnaf, yaşanan yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını aktardı.

Balıkesir'in körfez ilçelerinde Pazar yerleri sıkı denetimler ile kuruldu

Edremit, Burhaniye, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde pazarlar saat 10.00'da kontrollü bir şekilde açıldı. Pazar yerlerine belirli sayıta kişi HES kontrolü ve hijyen noktalarından geçerek alındı. Pazarlarda sadece sebze meyve ve fidan satışına izin verildi.



