8 katlı apartı ateşe verip çıkıp odasına uyudu

Olay, önceki gece saat 04.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 8 katlı 48 dairelik apartta yaşayan İ.T. (49), aracını park ettikten sonra elindeki soba tutuşturma jeli olan şişeyle içeriye girdi. Asansörle en üst katta çıkan İ.T., zemin kata kadar merdivenlerden inerken her katın duvarları, yerler, girişler ve korkuluklarına soba tutuşturma jeli sürdü. Her katı ateşe vere vere çıkışa gelen İ.T., kimsenin dışarıya çıkamaması için apart girişini de ateşe verdikten sonra rahat tavırlarla binadan ayrıldı.

Yakmaya çalıştığı apartta yakalandı

Yoğun duman ve yanık kokusunu fark eden apart sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hatlarda tutuşturulan jelleri söndürerek, yangının büyümesini önledi. Güvenlik güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen saldırgan İ.T., kısa bir süre önce yakmaya çalıştığı aparttaki odasında uyurken yakalandı. Saldırganın jelleri ateşe verdikten sonra kapının önünde beklediği, yangını söndürme çalışmalarını takip etiği ve daha sonra odasına çıkıp uyuduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmesi apart sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Atilla Özer - Eren Elyesa Polat

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