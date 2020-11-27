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8. katta iskelede mahsur kalan iki işçinin zor anları

8. katta iskelede mahsur kalan iki işçinin zor anları
8. katta iskelede mahsur kalan iki işçinin zor anları

Antalya'da motorun bozulması sonucu 8'inci katta iskelede mahsur kalan iki boya ustasının mahsur kalma ve kurtarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

8. katta iskelede mahsur kalan iki işçinin zor anları - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, dün öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 905. Sokak'taki 10 katlı bir binada meydana gelmişti. Binanın dış cephesinde boya yapan Zafer Cücük ve Zeki Türk, iskele motorlarından birinin arızalanması sonucu 8'inci katta mahsur kaldı. İskelenin bir yönü aşağı doğru düşerken iki işçi, ‘İmdat, fişi çekin' diye bağırarak yardım istedi. Sesleri duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, emniyet kemerleri takılı iki işçi iskelede korku dolu anlar yaşadı. Ömer Kodak isimli vatandaş diğer motorun fişini çekti ve komşularının yardımıyla iki işçiyi pencereden eve aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen işçilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. İki işçi yaşadıkları korkuyu üzerlerinden bir süre atamadı.

“İşçiler kamerada”

Öte yandan, iki işçinin yaşadığı korku dolu anlar bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir ucu havaya yükselen iskele üzerinde mahsur kalan iki işçi, 9. kat penceresindeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak içeri alındı.

İsa Akar - Gazi Taş
 

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