8 kişilik ailenin harabe evde yaşam mücadelesi

Batman merkez İluh Mahallesi 619. sokakta harabe bir evde yaşayan 8 nüfuslu Güner ailesi, kendilerine uzatılarak yardım elini bekliyor.

Kapısı ve penceresi olmayan evde çocukların soğuktan ağladığını belirten anne Tuna Güner, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.

Hayırseverlerin yardım etmemesi durumunda çocuklarının açlıktan öleceğini belirten anne Güner, "Ben 4-5 defa valiliğe gittim, beni hiç kimse vali bey ile görüştürmediler ve bana yardım etmediler. Eşim hasta, çalışacak hali yok, gece gündüz sokaklarda karton, naylon toplamaya çalışıyor. Çocuğum bypass ameliyatı oldu, kundaktaki bebeğim anne sütü emmiyor, normal süt emiyor onu da alamıyoruz. 6 çocuğum var eşim ile birlikte 8 nüfuslu bir aileyiz. Şu an oturduğumuz evde cam yok, pencere yok, evin kapısı yok. Allah'a emanet yaşıyoruz. Sobayı yakmak için ağaç bulamıyorum. Çocuklarım gece yarısı kalkıp soğuktan ağlıyor, ben ne yapacağımı bilemiyorum. Sadece okul yardım parası alıyorum o da 2 ayda bir alıyorum. Çocuklarımı imkansızlıktan okula göndermediğim için o maaş da kesildi. Yetkililerden, hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.

Baba Fahrettin Güner ise sokaklardan karton topladığını, kendisinin astım hastası ve vücudunda platin bulunduğunu söyledi. Çalışamadığını kaydeden baba Güner, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.

Osman Arslan

