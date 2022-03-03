İhlas Haber Ajansı

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8 Mart'ta kadınlara özel sürprizler

8 Mart'ta kadınlara özel sürprizler
8 Mart'ta kadınlara özel sürprizler

İstanbul’da Akbatı, 8 Mart’a özel etkinlikler etkinlikler düzenlediğini duyurdu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Kadınlar Günü'ne özel birbirinden keyifli hediyelerin yer aldığı ikonik hediye çarkı Akbatı zemin katta misafirlerin deneyimine sunulurken; aromaterapist Yıldız Kurt'un hazırladığı Şifalı Bitkiler ile Yenilenme ve Canlanma Ritüelleri Atölyesi de 8 Mart günü saat 14.00'te zemin kat havuz önünde katılımcılarını bekliyor.

Şifalı bitkilerle yeniden canlanma

Aromaterapist Yıldız Kurt'un Kadınlar Günü'ne özel hazırladığı “Şifalı bitkilerle doğal tarifler ve ritüeller” atölyesi de 8 Mart'ta katılımcılarını bekliyor. Taze enerjiyi hayatımıza çekmek, bedenimizi ve zihni canlandırmak için düzenlenecek atölyede misafirler, aromaterapik vücut masaj yağı ve bitki suyu ve uçucu yağlarla aura spreyi yapma deneyimini yaşayacak.

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