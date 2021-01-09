8 milyon 300 bin adet boş makaron ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesinde bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında 8 milyon 300 bin adet boş makaron ve 850 kilo kıyılmış tütün gele geçirildi.

Olayla ilgili bir zanlı yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya