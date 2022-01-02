8 pozitif vaka çıkan Anadolu Efes'te, Yalova maçı ertelendi

Anadolu Efes Kulübü, korona virüs testlerinde pozitif çıkan basketbolcular ve yarın oynayacakları Semt77 Yalovaspor karşılaşmasıyla ilgili ilgili açıklama yayımladı. Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "1 Aralık 2021 Cuma ve 1 Ocak 2022 Cumartesi günlerinde A takımımız için yapılan Covid-19 testlerinde yedi oyuncumuzun ve bir teknik kadro üyemizin sonuçları pozitif çıkmıştır. İlgili A takım üyelerimizin tedavi ve izolasyon süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. 03.01.2022 tarihinde oynanması planlanan Semt77 Yalovaspor - Anadolu Efes ING Basketbol Süper Ligi 15. hafta müsabakamız, Basketbola Dönüş Protokolü'nün 12. Bölüm Müsabakaların Ertelenmesi başlıklı maddesine göre, en az 6 oyuncumuzun karantina sürecinde olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve saat Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecektir" denildi.