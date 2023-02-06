8 saat sonra bir kız çocuğu enkazdan böyle çıkarıldı

Bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin yanısıra Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerden de deprem bölgesine kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve Beşir Derneği kurtarma ekipleri Şanlıurfa'da enkaz arasından 8 saat sonra bir kız çocuğunu canlı olarak çıkarttılar.

Uzmanlar enkaz altında zamanla yarışın önemli olduğuna dikkat çekerken, enkaz altından çıkarılan her canlı ekiplerin ve vatandaşların moralini yükseltiyor.

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