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8 saat sonra bir kız çocuğu enkazdan böyle çıkarıldı

8 saat sonra bir kız çocuğu enkazdan böyle çıkarıldı
8 saat sonra bir kız çocuğu enkazdan böyle çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde, tüm şehirlerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da 9-10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ekiplerce 8 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı.

8 saat sonra bir kız çocuğu enkazdan böyle çıkarıldı - Tıkla İzle

Bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin yanısıra Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerden de deprem bölgesine kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve Beşir Derneği kurtarma ekipleri Şanlıurfa'da enkaz arasından 8 saat sonra bir kız çocuğunu canlı olarak çıkarttılar.
Uzmanlar enkaz altında zamanla yarışın önemli olduğuna dikkat çekerken, enkaz altından çıkarılan her canlı ekiplerin ve vatandaşların moralini yükseltiyor.

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