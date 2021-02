8. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl Uluslararası İpekyolu Film Festivaline Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Suriye, Hindistan, Irak, Yunanistan, İran, Afganistan ve Pakistan olmak üzere toplamda 3058 film katıldı.

Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Bülbül'ün de ön jürisinde ve ödül töreninde yer aldığı festival kapsamında oluşturulan film seçkisi izleyici ile online buluştu.

Kategorilerine göre ödüle layık görülen eserler şöyle:

Uluslararası İpekyolu Kısa Film Ödülleri

Uluslararası İpekyolu En İyi Kurmaca Film: Hunger/Katyayan Shivpuri (Hindistan)

Uluslararası İpekyolu En İyi Yönetmen: Blue Bead/Abdullatif Hamza Kanaan (Suriye) Tehran's Plaque / Alireza Mahzoon (İran)

Uluslararası İpekyolu En İyi Senaryo Ödülü: Ifigeneia: no more tears / George Georgakopoulos (Yunanistan)

Uluslararası İpekyolu Kurmaca Jüri Özel Ödülü: Yalla / Carlo D'ursi (İtalya)

Uluslararası İpekyolu En İyi Belgesel Ödülü: Revolution on canvas / Ahmwd Abdulhussein Majeed (Irak)

Uluslararası İpekyolu Belgesel Jüri Özel Ödülü : Fisherman / Yegana Abdulmammadova (AZERBAYCAN) , Seval / Ahmet Keçili (Türkiye)

Uluslararası İpekyolu En İyi Animasyon Ödülü: Human? / Chiara Feriani (İtalya)

Lost / Arham Mustafa (PAKİSTAN)

Ulusal Ödüller Belgesel kategorisi

En İyi Belgesel Ödülü: -N'olacak?- / Merve Tülay

Belgesel Dalında En İyi Yönetmen: Seval / Ahmet Keçili

Belgesel Dalında En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Bir Ömür Anadolu / Özer Kesemen

Belgesel Dalında En İyi Senaryo Ödülü: -N'olacak?- / Merve Tülay

Belgesel Dalında En İyi Kurgu Ödülü: Seval / Necati Öz

Belgesel Dalında Jüri Özel Ödülü: Bir Ömür Anadolu / Özer Kesemen



Animasyon kategorisi

Animasyon Dalında En İyi Film Ödülü: İğne / Ceylan Beyoğlu

Animasyon Dalında Jüri Özel Ödülü: Monolog / Selin Akalın

Animasyon Dalında En İyi Yönetmen Ödülü: Son/Orhan Umut Gökçek&Şeyma Gökçek

Animasyon Dalında En İyi Animatör: Yansımalar / Cengiz Dallıkavak

Animasyon Dalında En İyi Senaryo: Son / Orhan Umut Gökçek&Şeyma Gökçek



Kurmaca kategorisi

Kurmaca Dalında En İyi Film Ödülü: Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye / Yavuz Akyıldız

Kurmaca Dalında En İyi Yönetmen Ödülü: Perdeler / Fırat Onar

Kurmaca Dalında En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Münhasır / Gürol Beşer

Kurmaca Dalında En İyi Senaryo Ödülü: Şeker Gıda / Ferman Narin

Kurmaca Dalında En İyi Kurgu Ödülü: Paydos / Tuvana Simin Günay

Münhasır / İbrahim Demiray

Kurmaca Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Paydos / Reyhan Özdilek

Kurmaca Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye/Şerif Erol

Kurmaca Dalında Jüri Özel Ödülü: Paydos / Öykü Orhan

Münhasır / Yeşim Tonbaz