8 yaşındaki Asya 96 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Ekipler, Hatay'da yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinde inanılmaz bir kurtuluşa ortak oldu. Şiddetli depremler sonrası büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'da, yıkılan binanın enkazında çalışan ekipler, sabaha karşı gelen ses üzerine yoğunlaştığı bölgede saatler süren uğraş sonucu Asya Dönmez'i sağ olarak kurtardı. 8 yaşındaki Asya, sedyeye konularak ambulansla hastaneye götürüldü.

Hüseyin Efe







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