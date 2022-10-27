8 yaşındaki Nijerli Lalla'ya hayat veren 'kalp' operasyonu

El ve ayak parmaklarında doğuştan sorunlar bulunan 8 yaşındaki Nijerli Lalla Inaızah Hamıdıne Aboubacar için ülkesinde tedaviye başlandı. Geçireceği ortopedik ameliyatlar öncesinde yapılan taramalarda ise edinilen bilgiye göre kalbinde delik ve akciğer toplar damarında bozukluk olduğu belirlendi. Nijerli miniğin kalbindeki rahatsızlığın giderilmeden ortopedik ameliyatlarını yapılamayacağı öğrenilince aile tedavi için araştırmalara başladı. İnternet üzerinden doktorları araştıran aile, yapılan çalışmaları da inceledi.

Tedavi için Türkiye'yi tercih edilirken hemen İstanbul'daki hastaneyle irtibata geçildi. Türk doktorların tahlilleri incelemesinin ardından hastanın ameliyatının Türkiye'de gerçekleştirilebileceği bilgisi aileye iletildi. Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelen aile, kızlarının ameliyatı için Prof. Dr. Murat Başaran, Prof. Dr. Arda Özyüksel ve Uzm. Dr. Baran Şimşek'ten oluşan kalp cerrahisi ekibiyle buluştu.

Başarılı geçen operasyonla küçük kızın kalbindeki delik kapatılırken toplar damarındaki bozukluk giderildi, aile de rahat bir nefes aldı. Ameliyat sonrası takip sürecinin de sorunsuz ilerlemesiyle küçük kız taburcu edildi. Operasyonu gerçekleştiren isimlerden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Arda Özyüksel de Nijerli miniğin tedavisine ilişkin bilgi verdi.

Hasibe Karadağ - Emre Baba



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