8 yıl önce öldürülen 13 yaşındaki kızın katili yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İzmir'de karıştığı olay sonrası gözaltına alınan Veli K'den (38) alınan örnekler Hatice Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örnekleri uyuştu. Veli K. bunun üzerine gözaltına alınarak Akşehir'e getirildi. İşlemleri tamamlanan Veli K. sevk edildiği Akşehir Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece Hatice Çiftçi'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızlarının katilin yakalandığı iddiası üzerine Akşehir Adliyesine gelerek savcılarla görüşen Hatice Çiftçi'nin annesi Pakize ve babası Kayhan Çiftçi'ye çıkışta gazeteciler tarafından duyguları soruldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapmak istemediklerini belirten aileden anne Pakize Çiftçi, "Çok geç kalmış bir adalet" derken, baba Kayhan Çiftçi, "Katilin yakalanmasında bugüne kadar kimin emeği geçtiyse teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası önemli, alacağı ceza önemli. Bugüne kadar bu olay keşke çözülseydi” diye konuştu.

Olayın geçmişi

Konya'nın Akşehir ilçesinde ikamet eden 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Hatice Çiftçi 21 Aralık 2012 tarihinde kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Babası Kayhan ve annesi Pakize Çiftçi kızlarının akşam eve dönmemesi üzerine polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Polis, yaptığı araştırmada Çiftçi'nin yolda yürürken kaçırıldığı bilgisine ulaştı. En son tek başına MOBESE kayıtlarında görülen Hatice Çiftçi'nin, 4 gün sonra Atakent Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde cesedi bulundu. İple boğularak öldürüldüğü belirlenen küçük kızın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Akşehir Mezarlığında toprağa verildi. Cinayetin aydınlatılması amacıyla savcılıkça soruşturma başlatıldı ve bu kapsamında polis ve jandarma ekipleri küçük kızın tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla yaklaşık 600 kişiden DNA testi için kan örnekleri aldı. DNA testi sonuçlarından faile ulaşılamazken küçük kızın cep telefonundaki görüşmeler de incelendi ancak bir sonuca ulaşılamadı.

Cemal Filiz

