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80 bin liralık motosikleti saniyeler içinde çaldı: O anlar kameraya yansıdı

80 bin liralık motosikleti saniyeler içinde çaldı: O anlar kameraya yansıdı
80 bin liralık motosikleti saniyeler içinde çaldı: O anlar kameraya yansıdı

Şişli'de motosikletli iki hırsız, park halindeki başka bir motosikleti çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

80 bin liralık motosikleti saniyeler içinde çaldı: O anlar kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz günlerde saat 03.40 sıralarında Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir motosikleti gözlerine kestiren hırsızlar başka bir motosiklet ile olay yerine geldi. Bir süre sonra hırsızlardan biri araçtan inip park halindeki motosikleti almak için harekete geçti. Ortalığı kontrol ettikten sonra motosikleti olduğu yerden hızlıca çıkaran hırsız, arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. O anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

'Bulana ödül vereceğiz'

Yaklaşık fiyatı 80 bin lira olan motosikletin sahibi durumu polise bildirirken, çalınan motosikletinin fotoğrafını paylaşarak, aracın bulunmasına yardımcı olacaklara ödül vereceğini söyledi. Yapılan çalışmanın ardından hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalanırken, motosikletin ise nerede olduğunun araştırıldığı öğrenildi.

Onur Dursun - Doğan Can Cesur
 

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