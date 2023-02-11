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80 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'na felaket göz göre göre gelmiş

80 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'na felaket göz göre göre gelmiş
80 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'na felaket göz göre göre gelmiş

Adana'nın Çukurova ilçesinde henüz sağ çıkanın olmadığı, 80 kişinin cansız bedenine ulaşılan Alpargün Apartmanı'nın, 2021 yılı görüntülerinde de duvarlarının çatlak olduğu ortaya çıktı.

80 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'na felaket göz göre göre gelmiş - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Adana'da yapılan tespitlere göre 12 bina yıkıldı. Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yıkılan 16 katlı Alpargün Apartmanı da ilk günden arama kurtarma ekiplerinin yoğun şekilde ilk müdahale ettiği binalardan biri oldu. 32 dairenin bulunduğu apartmanda henüz sağ çıkan olmadı. 92 kişinin yaşadığı öğrenilen bina enkazında 80 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Alpargün Apartmanı'nın depremden önce duvarlarının çatlak olduğu görüldü. Google Maps'te, binanın duvarlarının çatlak olduğu ve sıvandığı görüldü. İhmalin fotoğrafı, felaketin göz göre göre geldiğini ortaya çıkardı.

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