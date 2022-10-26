İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

80 milyon TL'lik uçak açık artırma ile yeni sahibini bekliyor

80 milyon TL'lik uçak açık artırma ile yeni sahibini bekliyor
80 milyon TL'lik uçak açık artırma ile yeni sahibini bekliyor

Borçları ödeyemediği için iflas eden Onur Air şirketine ait Airbus A321 tipi yolcu uçağı, açık artırma yöntemiyle 80 milyon TL ‘ye satışa çıkarıldı. İlk açık artırmada satışı gerçekleşmeyen yolcu uçağı için yarın tekrar açık artırma düzenlenecek.

80 milyon TL’lik uçak açık artırma ile yeni sahibini bekliyor - Tıkla İzle

Borçlarını ödeyemediği için iflas eden Onur Air havayolu şirketine ait, Airbus A321 tipi yolcu uçağı 80 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Kurtköy Sosyal Güvenlik Kurumunda gerçekleşen açık artırma ile satışa sunulan Airbus 321 tipi yolcu uçağı, ilk gün teklif gelmemesi nedeniyle satışı gerçekleşmedi. Yarın aynı yerde açık artırma usulü ile satışa sunulacak yolcu uçağı alıcısı çıkmadığı taktirde 6 ay süre içinde en fazla fiyatı veren kişi ya da kurumlara satışı gerçekleşecek.

Muharrem Çam - Halit Arslan
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.