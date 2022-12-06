80 yaşında 30 köyün tarım aleti ihtiyacını karşılıyor

Keles ilçesi Pınarcık köyünde yaşayan İzzet Oruç, (80) babasından devraldığı mesleğini 60 yıldır devam ettiriyor. Her gün dükkanını ilk günkü heyecanla açan 80'lik usta hiç bıkmadan 10 saat demir dövüyor. Çevrede bulunan 30 köyün ihtiyacını dükkanından temin ediyor. Usta; talebe göre traktörler için ve el işlerinde kullanılacak demir aletler yapıyor. İzzet Oruç, sağlıklı kalmasını her gün düzenli çalışmasına bağlıyor.

Bu işi severek yaptığını ifade eden İzzet Oruç, "Ben bu işi babamdan öğrendim, ailem köyümüzde yüz yıllardır demircilik yapmakta. Bu iş babamdan bana kaldı. 60 yıldır bu ocakta demir dövüyorum. Çevredeki 30 köy tarım aletleri ihtiyacını üretiyorum. Elle kullanılandan traktörle kullanılana kadar çok sayıda alet edevat üretimi üretimi yapıyorum. Sağlığım yerinde, sıhhatimi çalışmaya borçluyum. Çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Allah izin verdiği müddetçe çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Burak Türker

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