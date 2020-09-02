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80 yaşındaki dede maske takmayan vatandaşlara tepki gösterdi

80 yaşındaki dede maske takmayan vatandaşlara tepki gösterdi
80 yaşındaki dede maske takmayan vatandaşlara tepki gösterdi

Erzurum’da 80 yaşındaki bir dede maske takmadan sokağa çıkan vatandaşlara tepki gösterdi. Bazı vatandaşların kameraları görünce maskelerini takmaları ise dikkat çekti.

80 yaşındaki dede maske takmayan vatandaşlara tepki gösterdi - Tıkla İzle

Son zamanlarda etkisini tekrar göstermeye başlayan korana virüsü, (Covid-19) insanların hayatlarını etkilemeye devam ediyor. Vaka sayılarında en çok artış olan illerden biri olan Erzurum'da ise maske takmayan vatandaşlar dikkat çekiyor. 80 yaşındaki Erzurumlu dede Turgut Erin Çarlı ise bu durum üzerine maske takmayan vatandaşlara tepki gösterdi.

"Edirne'den Van'a kadar herkes maskesini taksın bu virüsü bir ayda değil 25 günde yeneriz"

Vatandaşların polis görünce maske taktığını belirten Turgut Erin Çarlı, “Maskenizi neden takmıyorsunuz siz ölüme karşımı geliyorsunuz. Kendinizi düşünmüyorsanız evinizdeki çocuklarınızı düşünün. Ailenizi düşünün ayıptır maskenizi takın. Türkiye'nin yüzde 70'i maske takmıyor. Maskesini takan kısım ise çenesinin altını kapatıyor. Vatandaşlar polisi görünce maskeyi ağzına çekiyor. Bu virüs çeneden bulaşmıyor ki ağızdan bulaşıyor. Polisi görünce cezadan korkuyorlar ama ölümden korkmuyorlar. Şu an kafelerin bahçeleri açık ama kar yağınca herkes kafelerin ve kahvehanelerin içerisine doluşacak. İnsanlar dikkat etmezse kışın ölümler artacak. Edirne'den Van'a kadar herkes maskesini taksın bu virüsü bir ayda değil 25 günde yeneriz” dedi.
 

Çağrı Korkmaz
 

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