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80 yaşındaki demirci ustası azmiyle örnek oluyor

80 yaşındaki demirci ustası azmiyle örnek oluyor
80 yaşındaki demirci ustası azmiyle örnek oluyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki demirci ustası Sülhaddin Şirin, ilerlemiş yaşına rağmen demire şekil vererek ekmeğini kazanmaya devam ediyor.

İlçedeki tek soba ustası olan Sülhaddin Şirin, kimseye muhtaç olmadan ekmeğini demire şekil vererek kazandığını söyledi. Şirin, “İlçemizde soba yapımını bir tek ben yapıyorum. Hayat şartları zor ama çok şükür ben bu zorluğa yenilmedim. Seksen yaşında olduğum halde daha çalışıyorum. Çünkü sanat demek, sağlık demektir. Bu nedenle ilçemizde doğalgaz olmadığı için ya kalorifer olur ya da soba, ama en ekonomik sobadır. Bölgemiz tasarrufa kaçmak için çoğu zaman tezek yakışıyor. Bu da fazla mesai yapmama neden oluyor. Sağlığımdan da işimden de memnunum” dedi.

Orhan Emen
 

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