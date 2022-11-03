80 yaşındaki demirci ustası azmiyle örnek oluyor

İlçedeki tek soba ustası olan Sülhaddin Şirin, kimseye muhtaç olmadan ekmeğini demire şekil vererek kazandığını söyledi. Şirin, “İlçemizde soba yapımını bir tek ben yapıyorum. Hayat şartları zor ama çok şükür ben bu zorluğa yenilmedim. Seksen yaşında olduğum halde daha çalışıyorum. Çünkü sanat demek, sağlık demektir. Bu nedenle ilçemizde doğalgaz olmadığı için ya kalorifer olur ya da soba, ama en ekonomik sobadır. Bölgemiz tasarrufa kaçmak için çoğu zaman tezek yakışıyor. Bu da fazla mesai yapmama neden oluyor. Sağlığımdan da işimden de memnunum” dedi.

Orhan Emen



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