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80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan İkbal K.'ye(80) ulaşamayan yakınları ikametine geldi. İçeri girdiklerinde yaşlı kadını hareketsiz halde gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde İkbal K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Kan

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