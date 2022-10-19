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80 yaşındaki 'muhtar teyze' babadan miras kalan muhtarlığı devam ettiriyor

80 yaşındaki 'muhtar teyze' babadan miras kalan muhtarlığı devam ettiriyor
80 yaşındaki 'muhtar teyze' babadan miras kalan muhtarlığı devam ettiriyor

İstanbul’un en yaşlı muhtarı olan 80 yaşındaki Şafak Karakeskin, Şile'nin Avcıkoru köyünde 20 yıldır görevini sürdürüyor. Babasının, amcasının ve kardeşlerinin de yaptığı muhtarlık mesleğini ilk günkü aşkla sürdüren Karakeskin, bir dönemler televizyonda yayınlanan bir dizide yer alan 'Kezban Yenge' isimli kadın muhtar karakterini de aratmıyor.

80 yaşındaki 'muhtar teyze' babadan miras kalan muhtarlığı devam ettiriyor - Tıkla İzle

İstanbul'un en yaşlı muhtarı olarak bilinen 80 yaşındaki Şafak Karakeskin, yaklaşık 20 yıldır muhtarlık görevini yapıyor. Az nüfuslu göçmen köyü olan Avcıkoru köyünde muhtarlık görevinin sürdüren Karakeskin, muhtarlığın ailesinde bir gelenek haline geldiğini ve kendisinden önce kardeşlerinin, amcalarının, babasının da uzun yıllar aynı köyde muhtarlık yaptığını, sıra kendisine geldiğinde ise köylülerin kendisini muhtar olmaya ikna ettiğini söyledi. Öte yandan muhtarlık görevini ilk günkü aşkla sürdüren Karakeskin, bir dönemler televizyonda yayınlanan bir dizide yer alan 'Kezban Yenge' isimli kadın muhtar karakterini de aratmıyor.

Aykut Zor - Sevgi Canpolat - Enes Şamil Gönenç

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