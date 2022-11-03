80 yaşındaki taraftar gönül verdiği ilçesinin takımının peşinden bir an olsun ayrılmıyor

4 çocuk ve 8 toruna sahip olan Yeğin, hem çocukları hem torunlarıyla ilçede 1954 yılında kurulan ve eski adı Kelkit Hürriyetspor, yeni adı 1954 Kelkit Belediyespor olan yeşil beyazlı ekibin maçlarını 60 yıldır bir an olsun kaçırmadan izliyor.

Gönlünü verdiği yeşil beyazlı renklerin peşinden her deplasmana giden ve tribüne çıktığında kendini gençleşmiş hissettiğini ifade eden Yeğin, geçmişte Kelkit Belediyespor'un maçlarını oynadığı stadın yanında satılığa çıktığını duyduğu bir evi sırf maçları daha kolay izleyebilmek için satın aldığını söyledi.

1954 Kelkit Belediyespor'un maçı olduğunda arkadaşlarıyla anlaşarak deplasmanlara gittiğini belirten Yeğin, bazı zamanlarda da takım otobüsünde şarkılar söyleyerek futbolculara moral verdiğini dile getirdi.

Uğur Bulut-Recep Ergin

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