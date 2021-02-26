80 yıldır taşlara şekil veriyor

Çocukluğundan itibaren bulduğu ilginç taşları biriktiren ve saklayan 88 yaşındaki Hüseyin Çakıl, 8 yaşından itibaren ise küçüklü büyüklü yüzlerce taşı yontarak şekillendiriyor. Taşlara olan sevdası bir başka olan Hüseyin Çakıl, tonlarca ağırlığına ve sert yapısına rağmen kağıda yazar gibi taşlara yazı yazarak, şekiller kazıyor. Ekmeğini yıllarca taştan çıkaran Hüseyin Çakıl, okuma yazması olmamasına rağmen halk ozanlarının şiirlerinden, manilere, özlü sözlere kadar birçok güzel içeriği taşlara kazıyor. Çevresinde "İflah olmaz taş aşığı" olarak tanınan Çakıy, son dönemlerde sağlık problemlerine rağmen taşlardan uzak kalamıyor. İlerleyen yaşı ve yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle taşları yontmaktan geri durmayan Hüseyin Çakıl, çatı arasında ve bahçesinde biriktirdiği ilginç taşlarının arasında gününü geçiriyor. Hüseyin Çakıl'ın evi, güzel sanatlar öğrencileri ve yontu meraklılarının da uğrak yerine dönüştü. Çevresinde tanımayan Hüseyin Çakıl'ın taşa olan tutkusunun soyadından da anlaşıldığını söylüyor.

Şekil verdiği taşları dere ve köylerden topladığını anlatan Hüseyin Çakıl, "Ansır deresi ile İriağaç köyünde 300 römork taş getirdim burada taş yaptım. Oradakiler kerpiç döküyor ev yapıyor, ben taş yapıyorum. Tahsilim yoktu. Malatya'da bir tanesi bir ansiklopedi al ona bakarak yaz dedi bende ondan bir tane aldım hesabıma geleni yazdım ekseriyette Hz. Ali'nin sözlerini yazdım" diye konuştu.

Hasan Eryılmaz