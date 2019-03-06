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800 yıllık Sarıhacılar köyü turistlerin gözdesi

800 yıllık Sarıhacılar köyü turistlerin gözdesi
800 yıllık Sarıhacılar köyü turistlerin gözdesi

Antalya'nın Akseki ilçesinin 800 yıllık geçmişi olan Sarıhacılar Mahallesi, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Mahallede aslına uygun restore edilen Osmanlı mimarisi evler ile tarihi İpek Yolu büyük ilgi topluyor.

Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere olmak üzere, diğer Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinden turistlere ev sahipliği yapan Sarıhacılar Mahallesi'nde bulunan 300-400 yıllık düğmeli evler, tarihi cami ve tarihi göç yolu, misafirlerin öncelikli uğrak yeri oldu.

Misafirler etkileniyor 

Geçtiğimiz yıl Akseki bölgesine yaklaşık 50 bin yabancı ziyaretçi getirdiklerini söyleyen Faruk Boztaş, "Bu yıl ise bu sayının daha fazla olmasını bekliyoruz. Geçen yıla göre bu yıl erken rezervasyonlara göre rakamlar yüzde 30-40 civarında artış göstermektedir. Bu da bizi mutlu ediyor. Türk turizmi ve bu bölgenin turizmden iyi şekilde nasipleneceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Almanya'dan Türkiye'ye gelerek Sarıhacılar Mahallesi'ni ziyaret eden Evelin Nisa'n, ilk defa Türkiye'ye geldiğini söyleyerek, "Buradaki yöre halkı çok misafirperver. Bize çok iyi davrandılar. Buralardan çok hoşnut kaldım. Düğmeli evleri ilk kez gördüm ve hayran kaldım" diye konuştu. 

Ayşe Çatlı

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