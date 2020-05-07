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80'lik dede yoğun bakımdan covid servisine alındı

80'lik dede yoğun bakımdan covid servisine alındı
80'lik dede yoğun bakımdan covid servisine alındı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde korona virüs (Covid-19) tedavisi gören 80 yaşındaki H.S., 29 günlük yoğun bakım sürecini atlatarak, covid servisine alındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mesut Erbaş Hastane yoğun bakım ünitesinde tedavisi tamamlanan, tedavisinin kalanı için yataklı servisine alınan hasta hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Mesut Erbaş, “Hastanemiz yoğun bakım ünitesinde 29 gündür yatmakta olan H.S., isimli 80 yaşındaki erkek hasta ek kronik hastalıkları olmasına rağmen uzun süren mekanik ventilasyon tedavisinin ardından solunum cihazından ayrıldı ve diğer tüm parametrelerinin normal seviyelere gelmesinin üzerine covid servisine devri gerçekleştirildi” dedi.

Utku Yaşar Cüce
 

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