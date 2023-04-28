81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50 bin 819 ebe/hemşire ve 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 81 bin 108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Muhammed Musab Gümüşer

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