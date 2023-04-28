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81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı

81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı
81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7433 sayılı Kanun çerçevesinde 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığı müjdesini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50 bin 819 ebe/hemşire ve 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 81 bin 108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Muhammed Musab Gümüşer

 

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