81 devlet üniversitesi rektörü, YÖK Başkanı Özvar başkanlığında toplandı

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline yönelik ek ödeme/iyileştirme konusunda yapılacak mevzuat çalışmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar başkanlığında, bünyesinde tıp fakültesi bulunan 81 devlet üniversitesi rektörünün katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'ın açılış konuşmasının ardından rektörlerle fikir alışverişinde bulunuldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, toplantı bitiminde önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını şu şekilde açıkladı:

“Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramayacak şekilde özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde başlatılan yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacaktır.

Bu konudaki çalışmalarda Sağlık Bakanlığı'nın 12.08.2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmelere eş değer bir düzenleme esas alınacaktır.

Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin sorunlarına kalıcı çözümler getirecek yasal düzenleme üzerinde çalışmalar devam etmektedir.”

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük hakları konusunda mağduriyet yaşamaması için hassasiyetle ve kararlı bir şekilde çalışıldığını vurgulayarak, “Sorunun mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.

Hidayet Türkyılmaz

