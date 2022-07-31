81 ilde KPSS heyecanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu için adaylar, sabah saatlerinden itibaren okul önlerine geldi. Sınava girmeden önce notlarını gözden geçiren adaylar, aileleriyle vedalaşarak okullara girdi. Saat 10.15'te başlayan sınav için saat 10.00'dan itibaren okulların kapısı kapandı. Adayların heyecanlarına ortak olan aileleri, dua ederek okul kapısında bekledi.

ÖSYM tarafından 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde düzenlenen yetenek-genel kültür oturumunda adaylara 120 soru yöneltilerek, 130 dakika süre verildi. Eğitim bilimleri oturumu ise 14.45'te başlayacak. 14.30'dan itibaren adaylar okullara alınmayacak. Bu oturumda ise adaylara 80 soru yöneltilerek ve 100 dakika süre verilecek.

Öte yandan KPSS lisans alan bilgisi ilk oturumu 6 Ağustos'ta 10.15'te, alan bilgisi ikinci oturumu aynı gün saat 14.45'te, alan bilgisi üçüncü oturumu ise 7 Ağustos saat 10.15'te düzenlenecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak. Sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

“Akşama kadar ders çalışıyordum”

İstanbul Üniversitesinde KPSS'ye giren Ali Torgut, “Beden eğitimi okudum. Bütün sınava girenlere başarılar diliyorum. Beden eğitimi seçtim. Bu bölümü severek geldim. Bugün zorlu bir sınava gireceğiz. Sabah erkenden uyanıp akşama kadar ders çalışıyordum. Zor bir sınav, çok yoğun çalıştık” dedi.

“Öğretmen olmak istiyorum”

Sınava son 10 gün çalıştığını ifade eden Esma Karaköse, “10 gün ama yoğun çalıştım. Elimde birikimim vardı. Ben öğretmen olmak istiyorum. Öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum. Arap dili ve edebiyatı mezunuyum” dedi.

“Kendimi denemek için giriyorum”

Çok fazla heyecan duymadığını dile getiren Mine Çankaya, “Kendimi denemek için giriyorum. Özel sektörde çalışıyorum. Sınava girecek adaylara başarılar diliyorum. Umarım hak edenler hak ettikleri yere gelirler. Ben çalışmadım. O yüzden fazla heyecan yok. Kardeşim girecek. Umarım, onun için hakkında hayırlısı olur” diye konuştu.

“Kazanacağını düşünüyorum”

Sınava girecek kuzeni için dua okuyan 9 yaşındaki Elif Ece Ertem, “Mutluyum. İnşallah kazanır. O çok çalıştı, çabaladı. Kazanacağını düşünüyorum. Çok stres yapıyor. Aslında teyzemin kızı giriyor. Benim kuzenim oluyor. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Kur'an okuyorum” şeklinde konuştu.

Elazığ'da KPSS heyecanı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da KPSS'ye girecek binlerce aday okulların yolunu tuttu.

Elazığ'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar okulların yolunu tuttu. Adaylar detaylı üst araması ve kimlik kontrolünden sonra içeriye alındı. Saat 10.00 itibariyle okullarda kapılar kapatıldı. Bazı adaylar ise son anda sınava yetişti. Sınav saatinin gelmesiyle birlikte, memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökmeye başladı.

Heyecanlı olduğunu belirten Ahmet Eskici, “Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah herkesin emeklerinin karşılığını verir. Hayırlısı biz de çalıştık. İnşallah biz de emeklerimizin karşılığını alırız” dedi.

KPSS'ye gireceğini aktaran Serhat Yılmaz ise, "Daha önce tecrübe ettiğim için çok bir heyecanım yok. Çalıştım, hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu.

Zonguldak'ta KPSS maratonu

Zonguldak'ta Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başladı. Sınav öncesi adaylar üst aramasından geçirildi.

Zonguldak'ta çeşitli okullarda sınava girecek olan adaylar sınav öncesi didik didik arandı. Sınava 15 dakika kala okulun giriş kapısı kapatıldı. KPSS Genel Kültür-Yetenek Sınavı, Türkiye genelinde saat 10.15'te başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri okul girişinde üst araması yaptı. Adaylar sınav öncesi adeta didik didik arandı. Sınavın başlamasına 15 dakika kala bazı adaylar okulun yolunu tuttu.

Çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar ile elektronik veya mekanik cihazların sınav salonuna girişine izin verilmedi.

Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise binanın kapısı görevliler tarafından kapatıldı. Saat 14.45 itibariyle de Eğitim Bilimleri Sınavı gerçekleştirilecek. 14.30'ten itibaren adaylar sınav yapılacak olan salonlara alınmayacak.

Hayalleri için dakikalarla yarıştılar

Sivas'ta Kamu Personeli Seçme sınavına girecek olan adaylar hayallerine kavuşmak için dakikalarla yarıştılar. 2022 yılı lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek, Genel Kültür birinci oturumu saat 10.15'te başladı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sınava girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı. Saat 10.00'a yaklaştığında ise adaylar zamanla yarıştı. Kimi adaylar sınav salonun kapısının kapatılmasına dakikalar kala sınava yetişti. Koşarak sınav salonuna gelen adaylar aramaları yapıldıktan sonra hemen içeri alındı. Saat 10.00 itibariyle ise 15 dakika kuralı sebebiyle kapılar kapatıldı.

Tokat'ta KPSS yoğunluğu

Tokat'ta, KPSS nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, geç kalan bir aday sınav salonunun kapısından geri döndü. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı öncesinde Tokat'ta trafikte yoğunluk yaşandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde sınava girecek olan binlerce aday adım adım ilerleyen trafikte yol aldı. Tokat - Turhal karayolunda trafik adeta durma noktasına geldi. Bölge trafik ekiplerinin çalışması ile yolda tıkanma engellendi. Sınav yerlerine ulaşan adaylar güvenlik taramasından geçtikten sonra salonlara alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise salonlara alınmadı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde sınav salonunun kapısının kapatılmasından 10 dakika sonra gelen bir aday sınava giremedi. Polis ekiplerinden sınava alınamayacağını öğrenen aday üzüntü yaşadı. Basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan genç kız bir süre sınav yapılan fakültenin önünde bekledikten sonra ayrıldı.

Konya polisi KPSS'ye geç kalan adayların yardımına koştu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen KPSS'nin ilk oturumu için adaylar, sabah saatlerinden itibaren okul önlerine geldi. Önceden alınan tedbirler ve yapılan düzenlemelerle trafikte herhangi bir yoğunluk ve aksama yaşanmazken, geç kalan adaylar sebebiyle üniversite girişlerinde yoğunluk oluştu. Araçlarına park yeri bulamayan, araçları arızalanan ve benzeri sebeplerle bazı adaylar sınava geç kaldı. Geç kalan adayların yardımına Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koştu. Çeşitli sebeplerle sınavlarına geç kalan ve yetişemeyen adayları polis ekipleri okullarına yetiştirdi. Sınav yerlerine zamanında yetişen adaylar, Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Sınav bitiminde ilk oturum heyecanını atan adaylar, gözlerini 14.45'te gerçekleşecek olan eğitim bilimleri oturumuna çevirdi. Sınava giren Fatih Baş, beden öğretmenliği bölümü mezunu olduğunu ve Türkçe bölümün kendini zorladığını söyledi.

“Uzun yıllar okuduk, emeklerimizin sonuna geldik, inşallah hedefimize ulaşabiliriz”

KPSS'ye uzun uğraşlar neticesinde hazırlandığını ve emeğinin karşılığını almak istediğini aktaran Fatih Baş, “Beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. KPSS'de uzun uğraşlar neticesinde bugün sınavın ilk oturumuna girdik. Türkçe beni çok zorladı, muhtemelen diğer arkadaşları da zorlamıştır. Tarih ve coğrafya bölümü daha kolaydı. Matematiğe sürem yetişmediği için pek bakamadım, herkes için hayırlısı olsun. 14.45'te eğitim bilimleri oturumu var, onu bekliyoruz. 14 gün sonra da alan sınavına gireceğiz, umarım onlar daha iyi geçer. Bakıldığı zaman bir kurtuluş yolu değil ama uzun yıllar okuduk, emeklerimizin sonuna geldik, inşallah hedefimize ulaşabiliriz” dedi.