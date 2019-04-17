'81 ilde taşınmaz satışında askeri sorgulama yapılmayacak'

TKGM ve Genelkurmay Başkanlığı arasında yürütülen çalışmalar tamamlandı. Buna göre bazı ilçeler hariç olmak üzere 81 ilde yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinim talepleri artık ilgili komutanlıklarla yazışma yapılmaksızın, diğer hususların uygun olması şartıyla, tapu müdürlüklerince doğrudan kabul edilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Kurumlar arasında 2011 yılından beri yürütülen çalışmalar neticesinde, askeri yasak, askeri güvenlik ve stratejik bölge çalışmaları sonuçlandı. Buna göre 81 ilde 23 ilçe hariç, 12 Mart tarihli genelge kapsamına yabancıya uyruklu gerçek kişilere taşınmaz satışında, askeri yasak ve güvenlik bölgesi sorgulaması yapılmayacak” dedi.

2019 Yılı Mart ayı verilere göre yabancılara olan satışların artmaya devam ettiğini de belirten Özelmacıklı “Ülkemizde mütekabiliyet ile başlayan, KDV muafiyeti ve vatandaşlık hakkı ile devam eden, stok fazlası ve dövizdeki yükselmenin de avantajı yabancılar için ciddi bir fırsata dönüştü. Mart ayı verilerine göre yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre \%71,3 artarak 3 129 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2019'da ilk sırayı 1 520 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 626 konut satışı ile Antalya, 173 konut satışı ile Ankara, 121 konut satışı ile Bursa ve 110 konut satışı ile Yalova izledi” şeklinde konuştu.

“Bazı ilçelerde çalışmalar devam ediyor”

2565 sayılı kanun kapsamında bazı ilçeler için sorgulamanın devam ettiğini de belirten Özelmacıklı “Bu kapsamda Adana'da Ceyhan, Karataş, Yumurtalık, Ağrı'da Diyadin ve Doğubeyazıt, Artvin'de Hopa, Şavşat, Borçka, Aydın'da Dilek yarımadası, Bursa'da İmralı adası, Gaziantep'te Islahiye, Karkamış, Oğuzeli, Şehitkamil, Mersin'de Silifke ve Tarsus, Muş'ta Merkez ve Malazgirt, Ordu'da Perşembe, Osmaniye'de Merkez ve Toprakkale, Rize'de Pazar ve Zonguldak'ta Ereğli ilçeleri için ise satış işlemi öncesinde komutanlık onayı gerekiyor” diye konuştu.