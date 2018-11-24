81 ilde uygulama: 973 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş, KOM, Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlıkları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları koordinesinde; son günlerde meydana gelen asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, terör ve diğer olayların engellenmesi ile çalıntı olarak aranan araçların, ruhsatsız/plakasız kullanılan motosikletlerin yakalanması ve akaryakıt/vergi kaçakçılığına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak 23 Kasım 2018 günü 11.00 / 17.00 saatleri arasında sabit ve seyir halinde; 9 bin 762 ekip, 150 köpek ve 39 bin 20 personelin katılımıyla 99 üs/liman, 3 bin 124 iş yeri ve 5 bin 901 noktada uygulama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, araç ve motosikletlere yönelik uygulama neticesinde; 177 bin 584 araç ve motosiklet kontrol edildi, 76 çalıntı ve aranma kaydı bulunan motosiklet yakalandı, 37 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç yakalandı, bin 795 araç ve motosiklet trafikten men edildi, 10 bin 830 motosiklet ve araca 3.707.481 TL idari para cezası uygulandı, 766 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, 275.605 TL idari para cezası uygulandı, 973 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Akaryakıt ve vergi kaçakçılığına yönelik uygulama neticesinde; 11 bin 248 araç ve tekne/gemi kontrol edildi, 5 lisanslı araca 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı, 8.157 lt gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, 15.916 lt karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 50 şahıs hakkında adli işlem uygulandı.

Ayrıca, 13 adet tabanca, 135 adet mermi, 18 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 50.72 gr esrar, 145 gram bonzai, 24 grama metamfetamin, 34 karton kaçak sigara, 2.055 paket kaçak sigara ve 140 litre kaçak alkol ele geçirildi.