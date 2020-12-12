81 ilden yola çıkan yardım TIR'ları Suriye'de

Suriye başta olmak üzere Dünya genelindeki hak ihlallerini gündeme getirmek amacıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından dev bir kampanya başlatıldı.

Türkiye'nin 81 ilinden 350 TIR dolusu insani yardım malzemesinin Suriye'ye gönderildiği organizasyon ile başlatılan ‘Rotamız İyilik Yükümüz İnsanlık' kampanyası kış mevsimi boyunca devam edecek.

Suriye'nin yanı sıra savaş, doğal afet ve hastalık nedeniyle mağdur olan coğrafyalarında yaralarının sarılacağı kampanya, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bağışçıların katkılarıyla sürdürülecek.

Vakfın Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı açıklamada, ‘‘Bölgeye ulaşan yardım TIR'ları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü ve Kilis'teki Öncüpınar sınır kapıları üzerinden Suriye'ye gönderilecek ve ihtiyaç malzemeleri bölge halkına dağıtılacak.'' ifadesini kullandı.

Tahiroğlu, çalışmaların devam edeceğini belirterek, ‘‘Türkiye'de ve dünya genelindeki bağışçılarımızın katkılarıyla 10 yıldır olduğu gibi Suriye'deki mazlumlara yönelik yardım çalışmalarımız devam edecek.'' dedi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde tüm Türkiye'den yola çıkarılan ve gıda, un, battaniye, yakacak, soba, hijyen paketi, kışlık kıyafet gibi malzemeleri taşıyan yardım TIR'ları gümrük işlemlerinin ardından Suriye'ye geçmeye başladı.

Adem Karagöz

