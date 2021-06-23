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81 İl'e 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelgesi

81 İl'e 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelgesi
81 İl'e 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelgesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 81 il müdürlüğüne “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu iç genelge gönderdi. Genelgeye göre nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelere konukevi açma konusunda bilgilendirme ve rehberlik sağlanacak, afet ve acil durumlarda kamu kurumlarının tesisleri konukevi olarak kullanılabilecek. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadeleye erkeklerin daha yoğun katılımını sağlamak üzere farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

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