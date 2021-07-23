81 ilin kütüphaneleri dijitalleşiyor

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ‘Hitit Kültür ve Turizm Projesi'ni hayata geçiriyor. Türk Telekom ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki iş birliği 2024 yılının sonuna kadar devam edecek.

Proje ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tüm birimlerinde gereksinim duyulan uygulamalar tek bir sistem altında birleştirilirken, ek fiber kablolama yapılarak Merkez Teşkilat, Devlet Tiyatroları, Kültür Varlıkları, Yazma Eserler Kütüphanesi, Müzeler ve İl Müdürlükleri'ne fiber hızı ile hizmet verilecek.

Birimler arasında kesintisiz ve güvenli internet sağlayacak olan şirket, Türkiye'nin 81 ilindeki bin 85 kütüphaneyi dijitalleştirecek. Tüm lokasyonlarda misafirlere wi-fi hizmeti ve gezici kütüphanelere de TT Mobil üzerinden internet erişimi kesintisiz sunulacak.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerindeki tüm uygulamaları tek bir sistem altında topluyoruz”

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna hız verdiklerini belirterek, “Türkiye'nin internet erişimini artırırken, kamu alanlarında topluma iyi hizmeti sunmak için bu projeyi başlattık. Çünkü tüm çalışmalarımızda hayatın merkezine insanı alarak, teknolojiyi insanın ekonomik, sosyal ve ruhsal iyilik hallerine hizmet etmek için kullanıyoruz. Bu dijital dönüşümle, yönetilebilir bir altyapının yanı sıra daha geniş ve zengin bir veri kaynağına erişilebilecek. Yenilikçi dijital servislerimiz ve milli teknoloji girişimlerine yönelik yatırımlarımızla ülkemizin hizmetinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı da dijitalleşecek

Tarihi yerleri de kapsayan Hitit Kültür ve Turizm Projesi ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı da ileri teknolojik imkanlarla donatılacak. Arkeologlar gözetiminde yapılacak kazılarla alana yıl sonuna kadar 30 kilometre fiber kablo döşenecek ve tarihi alan uçta uca dijitalleştirilecek.