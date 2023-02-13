81 saat sonra enkazdan çıkan Beşir: 'Sanki böyle battaniye gibi bir şeyin içerisindeydim'

Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 81 saat sonra sağ olarak çıkarılan 6 yaşındaki Beşir'i, tedavi gördüğü Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde ziyaret eden Bozdağ, geçmiş olsun dileklerini iletti. Adalet Bakanı Bozdağ, Yıldız'a, "Allah seni korumuş, her türlü tehlikeden seni saklamış" ifadesini kullandı.Yıldız, kendisine ağrısının olup olmadığını soran Bakan Bozdağ'a, "İyiyim" yanıtını verdi. Yıldız'ın doktoru da Bakan Bozdağ'a, "Sıyrıklarımız var, çarşamba gününden beri yoğun bakımdaydı, bugün yoğun bakımdan çıkardık. Genel durumumuz iyi. Birkaç gün daha gözleyip Allah kısmet ederse taburcu edeceğiz" bilgilerini verdi.

"Battaniye vardı"

Bozdağ'ın, "Beşir hiç uyudun mu orada?" sorusu üzerine Yıldız, "Bazen uyudum, üşümedim. Sanki böyle battaniye gibi bir şeyin içerisindeydim. Sadece kolumu biraz kaldırabildim" ifadelerini kullandı.

"Sen kahramansın"

Bakan Bozdağ da Beşir Yıldız'a, "Büyük bir kahramansın. Cesur birisin, enkazın altında depremle mücadele ettin. Orada bir sürü sıkıntıya göğüs gerdin, teslim olmadın. Hakikaten kahramansın sen. Cumhurbaşkanımıza da seni anlatacağım" diye konuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beşir Yıldız'ın teyzesine de geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini iletti.

Murat Başal - Mustafa Kurtulan

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