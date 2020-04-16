81 yaşındaki dedenin anlamlı bağışı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına Kani Çetin (81) 5 aylık maaşını bağışladı.

“Türkiye sadece Cumhurbaşkanımızın değil hepimizin”

Yaptığı bağış hakkında konuşan Kani Çetin, “Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya bende katılmak istedim. Elimden geldiği kadar yardımda bulundum. 5 aylık emekli maaşımı bağışladım. İstiyorum ki Türkiye'miz de herkes yardım etsin herkes katılsın. Bizim geçmişimiz bize nasıl güzel vatan bıraktıysa geriden gelen nesile bizde güzel bir ülke bırakalım. Birlik beraberlik içinde olmamızı diliyorum. Türkiye sadece Cumhurbaşkanımızın değil hepimizin Türkiye'si. Bu yüzden elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Sağ olsun ki reisimiz bu kampanyayı başlattı. İnşallah korona virüs salgını en yakın zamanda başımızdan göndereceğiz. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan, Bütün sağlık çalışanlarımızdan, askerlerimizden ve milletimizden razı olsun. Onlara her zaman minnettarız. Biz onların sayesinde yaşıyoruz. Mehmetçiklerimiz olmasa biz böyle rahat yaşayamayız. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun istifa ettiği görevine geri dönmesine çok sevindim. Mutluluktan ağladım. Ülkemin sağlıklı olmasını istiyorum. Herkesin evde kalmasını istiyorum. İnşallah bu sayede korona virüsü başımızın tez zamanda gönderebiliriz. Zaten reisimizin de bizden istediği bu.” şeklinde konuştu.

Bağışta bulunan Kani Çetin'e ikamet ettiği Sarıcalı Mahallesi muhtarı Mehmet Özcan, gösterdiği örnek davranıştan dolayı tebrik etti.

Nuri Oğuzhan Şeker