82 yaşındaki lastikçi Vesile Nine'den kadınlara altın değerinde öğüt

Sandıklı ilçesinde yaptığı lastik tamirciliği mesleği ile tanınan Vesile Akın, bu yıl da 8 Mart'ın simgelerinden birisi oldu. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine ilerleyen yaşına ve hastalığına rağmen konuşan 82 yaşındaki Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara muhakkak üretmeleri gerektiği öğüdü vererek, “Kadınlar her zaman meslek öğrenin. Kullandığınız araçların altına krikoyu koyun lastiği sökün. Ehliyet aldınız, ama o işin de ehliyetini alın” dedi.

Kadına uygulanan şiddetin son bulmasını da dileyen Akın, sadece kadınlara değil erkeklere de öğüt vererek, “Kadınlara şiddet etmeyin, kadınlar dünya çiçeğidir. Kadınlarsız yaşayamazsınız, kadınlara eziyet etmeyin, onlar başınızı tacı, çoluğunuz çocuğunuz anası” diye konuştu.

Öte yandan şu günlerde hasta olduğunu belirten Vesile Nine, yıllarca yaptığı ve çok sevdiği lastik tamirciliği mesleğine bir an önce dönmek istediğini anlattı.

Ali Bayar





