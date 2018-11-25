84 yaşındaki demirci ustası ata yadigarı mesleğini sürdürüyor

Akseki ilçesine 39 kilometre uzaklıktaki 150 haneli Hocaköy Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Tüfenkci, dedesinden kalma demirciliği sürdürüyor. Kömür ocağında demiri ısıtıp döverek el ve tarım aletleri yapan Tüfekci, bitme noktasında bulunan sıcak demircilik mesleğini oğluna da öğreterek kendisinden sonra mesleğini oğlunun sürdüreceğini söyledi. 68 yıldır demire şekil veren Tüfenkci, demir malzemeyi kömürle oluşturulan kora bırakıp, oğlu Mehmet Tüfekci ile çekiçle örste dövdükten sonra demiri suda soğutup son şeklini vererek tarım aletleri yapıyor.

Mehmet Tüfenkci, bir zamanların en önemli mesleklerinden olan demirciliğin eskisi kadar ilgi görmediğini, zamana direnmeye çalıştığını söyledi. Sıcak demircilikle yapılan aletlerin bir dönem başta tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar olmak üzere hemen hemen her iş dalında çalışanlar için vazgeçilmez olduğunu anımsatan Tüfenkci, "Meslek dedemden babama, babamdan da bana miras kaldı. Ben de oğlum Mehmet'e öğrettim. Benden sonra da oğlum bu mesleği sürdürecek ancak meslek eskisi kadar ilgi görmüyor. Yaklaşık 60-65 yıldır bu mesleği sürdürüyorum" dedi.

Her türlü eşyaya sıcak demiri tavında döverek şekil verdiğini ifade eden Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Eskiden sırtımızda dağlardan kömür getirirdik. Akseki'deki hurdacılardan demir alırdık. Araba ve hayvan yoktu. Hurda demirleri sırtımızda getirirdik. Dedemden kalan 150 yıllık dükkanda oğlumla birlikte bu mesleği sürdürüyorum. Çok küçükken başladım. Babamın ocağının yanı başına demiri ısıtırdım. Kor ateşte demiri kaynatırdım. Oradan demiri çıkartıp döverdim. Okuldan sonra kendimi mesleğe verdim. Zaten köyde de yapacak başka bir işimiz yoktu. Nakış işler gibi demiri işlemeye başladım. Kazma, çekiç, orak, bıçak ve her türlü tarım ve ev aletini demiri işleyerek yapıyorum. Köyde eskiden 5 demirci ustası vardı, artık demirciliği pek yapan kalmadı. Bu mesleği oğluma öğrettim. Benden sonra ise oğlum bu mesleği sürdürecek."

Mehmet Tüfenkci, dağ köylerinden kendisine tarım aletleri, balta, kazma, satır, keser ve bıçak gibi birçok alet yaptırdıklarını ifade etti.

Ayşe Çatlı

