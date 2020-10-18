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85 yaşında gençlere taş çıkartıyor

85 yaşında gençlere taş çıkartıyor
85 yaşında gençlere taş çıkartıyor

Bursa'da 85 yaşındaki fırıncı ustası Nuri Doyuran, evinin bir köşesinde oluşturduğu mütevazi atölyesinde yaptığı ağaç işlemeleri ve oymalarla görenleri hayrete düşürüyor.

85 yaşında gençlere taş çıkartıyor - Tıkla İzle

Mudanya'da yıllarca fırıncılık yaparak ekmek üreten eller, şimdi sanatla uğraşıyor. Fırıncılıktan emekli olan 85 yaşındaki Nuri Doyuran, evde oturmak yerine kendini ağaç işlemeciliğine verdi. Akranlarının hareket etmekte güçlük çektiği yaşta elinde çekici ve iskarpelaları ile hat sanatında oluşan oymaları ile ayet ve hadislerden oluşan panolar imal ediyor. Ayrıca el işçiliğinden oluşan sehpalar ve diğer ağaç ürünlerine de çalışan Doyuran'ın yaptığı bir çok pano, Mudanya'nın çeşitli camilerinde duvarları süslüyor.

İmal etiği ağaç işleme eserlerini arzu edenlere makul bir ücret karşılığında satabileceğini söyleyen Doyuran, "Bugünkü sağlığımı boş zamanlarda atölyemde çalışmama borçluyum, çalışırken her şeyi unutuyorum, günün dertlerini sıkıntıları aklımdan çıkıyor. Atölyemi gezenler ortaya çıkardığım eserleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor, sağ olsunlar takdir ediyorlar" diyerek, yaşlanmanın engelli olmak değil, aksine olgunluk çağında daha güzel şeyler üretmek olduğunu ifade etti.

Komşuları tarafından çok sevilen Doyuran, mütevazi atölyesinde çalışırken gelen misafirlerini boş çevirmiyor, kendilerine ikramda bulunmayı ihmal etmiyor. Beş vakit namazını camide kılmaya özen gösteren Doyuran, sağlığı el verdikçe çalışmalarına yenilerini ekleyeceğini söyledi. Yaptıklarını görmek isteyenlerin atölyesine gelerek misafiri olabileceklerini, üstelik ille de satın almak zorunda olmadıklarını sözlerine ekledi.

Hakkı Ovatman

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